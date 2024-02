« Little Garden », Compagnie Little Garden + « Peau d’Âme », Camille Judic | Itinérances 2024 Base de Loisirs de la Coulée des Douves Vezins, samedi 8 juin 2024.

« Little Garden », Compagnie Little Garden + « Peau d’Âme », Camille Judic | Itinérances 2024 « Peau d’âme » conte l’histoire d’une femme au chic déroutant, aux rêves de gloire, de projecteurs et de paillettes. « Little Garden » est une performance de jonglage et de mime sur le monde animal. Samedi 8 juin, 16h00 Base de Loisirs de la Coulée des Douves Payant, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T16:00:00+02:00 – 2024-06-08T16:55:00+02:00

Fin : 2024-06-08T16:00:00+02:00 – 2024-06-08T16:55:00+02:00

ARTS DU CIRQUE

Peau d’Âme, Camille Judic

Solo aérien, Peau d’âme raconte l’histoire d’une femme au chic déroutant, aux rêves de gloire, de projecteurs et de paillettes. Avec grâce et légèreté, la circassienne Camille Judic nous invite à suivre la transformation de cette personne qui décide de quitter les apparats pour se confronter à ses propres fragilités, dans un cirque délicat et envoûtant. Un voyage dans l’intime, amenant à réfléchir sur la beauté et la laideur, la force et la faiblesse. Une petite bulle de poésie, un moment hors du temps, à partager en famille.

Teaser vidéo

Little Garden, Compagnie Little Garden

Oiseau, singe ou reptile… Une créature apparaît, trois balles à la main. Observez ce spécimen rare de jongleur-animal à la saison des amours, espèce endémique dont le seul objectif est de draguer le public !

Fasciné par le monde animal et ses rituels, Fabrizio Solinas offre avec Little Garden une performance insolite de jonglage et de mime. On rit et on frémit ! Une invitation à stimuler l’imagination de chacun, véritable ôde à la vie et à l’animalité. Tout bêtement.

Teaser vidéo

INFOS →

Arts du cirque

Samedi 08/06 | 16h

Base de Loisirs de la Coulée des Douves, Vezins

Dès 5 ans

De 3 € à 8 € (pour connaître le détail des tarifs, rendez-vous sur notre site Internet)

RÉSERVATIONS →

À l’accueil/billetterie du Jardin de Verre

Par téléphone au 02 41 65 13 58

Sur le site Internet : https://www.jardindeverre.fr

Sur place, 30 minutes avant le spectacle

Ce spectacle est organisé dans le cadre de la saison culturelle « Itinérances » de Cholet Agglomération avec la commune de Vezins. Sans plus attendre, parcourez le programme de la saison culturelle pour découvrir les autres propositions culturelles du Jardin de Verre, des Musées de Cholet, de la Ludothèque, du Conservatoire du Choletais et de l’École d’Arts du Choletais : https://www.cholet.fr/dossiers/dossier_5540_itinerances.html

Base de Loisirs de la Coulée des Douves Vezins Vezins 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 65 13 58 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.jardindeverre.fr »}] [{« data »: {« author »: « Camille Judic », « cache_age »: 86400, « description »: « PEAU Du2019u00c2MEnu00ab Une Vie Ru00eavu00e9e, nUne Ru00e9alitu00e9 Cauchemardu00e9e, nUne Femme Troublu00e9e u00bbnnAuteure et Interpru00e8te : Camille JudicnRegard Choru00e9graphique : Fred Deb Choru00e9graphe Au00e9riennenTechnicien longe : Baptiste PageotnAssistante technique son : Sophie LocquetnnMerci u00e0 La Voliu00e8re Cirque au00e9rien pour lu2019espace de ru00e9sidence nnVidu00e9o filmu00e9e lors du festival Saint Nazaire cu00f4tu00e9 plages Saint-Nazaire et agglomu00e9rationnnMerci u00e0 lu2019Agence Inventive, Mireille Thibault, Ju00e9ru00e9my Gabard, Jacques Bertrand », « type »: « video », « title »: « PEAU D’Au0302ME », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/RmzuHsigg1Y/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=RmzuHsigg1Y », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCRSl9d2tbTWF2EAnKoYBxqw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=RmzuHsigg1Y »}, {« data »: {« author »: « bizjuggling », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « LITTLE GARDEN – Fabrizio Solinas », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/oyJl7YIkKw8/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=oyJl7YIkKw8 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC9HkqVGywWRjb0C3PggmseQ », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=oyJl7YIkKw8 »}, {« link »: « https://www.jardindeverre.fr »}, {« link »: « https://www.cholet.fr/dossiers/dossier_5540_itinerances.html »}]

arts du cirque Jardin de verre

© Rolland Griffon