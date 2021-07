Little Films Festival Prayssac, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Prayssac.

Little Films Festival 2021-07-15 – 2021-07-26 Place Dutours Cinéma Louis Malle

Prayssac Lot Prayssac

4 EUR 4 15 juillet à 16h: « L’odyssée de Choum », suivi d’une lecture en partenariat avec la médiathèque de Prayssac.

16 juillet à 17h: « Pingu » en avant-première, suivi d’une animation « crée ton personnage en pâte à modeler ».

17 juillet à 17h: « L’odyssée de Choum », suivi d’un lecture en partenariat avec la médiathèque de Prayssac.

19 juillet à 16h: « Pingu » en avant-première, suivi d’une animation « crée ton personnage en pâte à modeler ».

21 juillet à 16h30: « L’équipe de secours », avec une animation « construction éphémère en bois »

23 juillet à 15h30: « Wallace et Gromit, cœurs à modeler » avec initiation au stop motion

24 juillet à 16h: « L’équipe de secours », avec une animation construction éphémère en bois »

26 juillet à 16h: « Wallace et Gromit, cœurs à modeler » avec initiation au stop motion

A l’occasion du little Films Festival, le cinéma Louis Malle de Prayssac vous propose une sélection de films jeune public et d’animations.

« L’odyssée de Choum »: Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman.

« Pingu »: au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez Pingu, le plus célèbre de tous les manchots. Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante.

« Wallace et Gromit, cœurs à modeler »: vous les connaissiez inventeurs? Les voici entrepreneurs. Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans « Rasé de près », comme dans « Un sacré pétrin »,, l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar.

« L’équipe de secours: en route pour l’aventure »: Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe.

peyreetnature@gmail.com

