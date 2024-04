Little Festival Le Tube Seignosse, mercredi 31 juillet 2024.

Little Festival Le Tube Seignosse Landes

Le Little Festival à Seignosse, Hossegor et Capbreton du 31 juillet au 4 août 2024.

Fidèle à son essence le Little Festival revient avec une programmation électronique et éclectique, des performances de street-art et continue de mettre en avant les sports de glisse, si chers à la côte landaise.

Découvrez les premiers artistes qui rejoignent la programmation du Little Festival 2024

– BEC

– Mosimann

– Space 92

– Venga

– Vitalic Official

– Esm3 / E DARTA / L.HKLéon / No Art / Rémi Siku / Rem’s Martinez / Valentine g

Encore de très belles annonces à venir ! La suite du programme arrive très vite…

Plus d’infos sur la page facebook Little Festival et www.little-festival.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31

fin : 2024-08-04

Le Tube Avenue des Arènes

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Little Festival Seignosse a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Seignosse