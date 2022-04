Little Festival Seignosse, 3 août 2022, Seignosse.

Little Festival Le Tube – Les Bourdaines Avenue des Arènes Seignosse

2022-08-03 – 2022-08-07 Le Tube – Les Bourdaines Avenue des Arènes

Seignosse Landes

Le Little Festival à Seignosse, Hossegor et Capbreton du 3 au 7 août 2022.

Fidèle à son essence le Little Festival revient avec une programmation électronique et éclectique, des performances de street-art et continue de mettre en avant les sports de glisse, si chers à la côte landaise.

Malgré deux années difficiles, la Little Family mettra tout en œuvre pour faire vivre aux festivaliers une expérience inoubliable.

Pour cette nouvelle édition, le festival tisse des partenariats forts avec le média Dure Vie ou encore Surfrider Foundation,

Cette année, vous aurez donc la chance de taper du pied sur les vibes de :

▪ Anetha

▪ Anoraak

▪ Antoine Sy

▪ Belaria

▪ Ben Klock

▪ Bon Entendeur

▪ Olympe4000

▪ Ouai Stéphane

▪ ROÜGE

▪ Tour-Maubourg

& More…

Plus d’infos (programmation, infos et tickets) sur la page facebook Little Festival et www.little-festival.fr

Little Festival

Le Tube – Les Bourdaines Avenue des Arènes Seignosse

dernière mise à jour : 2022-02-10 par