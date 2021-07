Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Little Festival Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Little Festival Capbreton, 5 août 2021-5 août 2021, Capbreton. Little Festival 2021-08-05 – 2021-08-08

Capbreton Landes La Little Family est très fière de vous présenter la majeure partie de la du Little Festival 2021 ! Nous vous proposons des , valables pour les 6 & 7 août à Le Tube – Les Bourdaines. Après l’annulation de l’édition 2020, l’équipe a mis les bouchées double pour inviter cette année des artistes français parmi les ̀ ́ actuelle et bien d’autres encore, qui vous seront bientôt dévoilés.

Nous voulons croire que d’ici le mois d’août certains horizons sont envisageables. C’est la raison pour laquelle nous annonçons à présent les dates du Little Festival mais tous les billets achetés, comme en 2020, si la situation ne permettait pas sa réalisation sur des petites jauges en plein air. La Little Family est très fière de vous présenter la majeure partie de la du Little Festival 2021 ! La Little Family est très fière de vous présenter la majeure partie de la du Little Festival 2021 ! Nous vous proposons des , valables pour les 6 & 7 août à Le Tube – Les Bourdaines. Après l’annulation de l’édition 2020, l’équipe a mis les bouchées double pour inviter cette année des artistes français parmi les ̀ ́ actuelle et bien d’autres encore, qui vous seront bientôt dévoilés.

Nous voulons croire que d’ici le mois d’août certains horizons sont envisageables. C’est la raison pour laquelle nous annonçons à présent les dates du Little Festival mais tous les billets achetés, comme en 2020, si la situation ne permettait pas sa réalisation sur des petites jauges en plein air. little festival dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Capbreton Adresse Ville Capbreton lieuville 43.65456#-1.44503