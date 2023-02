Little Festival 2023 Soorts-Hossegor OT Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’Évènement: Landes

Landes Soorts-Hossegor C’est officiel, le Little Festival 2023 aura lieu du 2 au 6 août 2023 sur les communes de Hossegor, Seignosse et Capbreton. Fidèle à son essence le Little Festival offre une programmation électronique et éclectique, des performances de street-art et met à l’honneur les sports de glisse, si chers à la côte landaise. Annonce de la programmation très prochainement, tenez-vous prêts ! ELECTRONIC MUSIC – STREET ART – OCEAN LIFE STYLE Elodie Perrier

