Little Festival 2022

2022-08-03 – 2022-08-07

Fidèle à son essence le Little Festival offre une programmation électronique et éclectique, des performances de street-art et met à l’honneur les sports de glisse, si chers à la côte landaise.

Entre deux concerts, les festivaliers ont par exemple l’occasion de s’initier au surf, ou de parcourir les villes de Seignosse, Hossegor et Capbreton pour découvrir les œuvres du «Street art tour» et les paysages exceptionnels propre à la région.

Cette année, le festival s’allie à l’équipe de Dure Vie, qui programme une soirée complète du festival. Côté ride, une nouvelle fois, nous pouvons compter sur la présence l’ex-championne de France junior de surf, Alizé Arnaud, qui proposera des cours d’initiation sur les plus beaux spots de la côte Atlantique. Un autre grand nom de la glisse viendra parrainer cette 4e édition, Pierre-Louis Costes, champion du monde de bodyboard.

ELECTRONIC MUSIC – STREET ART – OCEAN LIFE STYLE

