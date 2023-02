LITTLE ET LE ROYAUME DES EMOTIONS POUR LES ENFANTS DE 3 A 8 COMEDIE DE RENNES RENNES Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

LITTLE ET LE ROYAUME DES EMOTIONS POUR LES ENFANTS DE 3 A 8 COMEDIE DE RENNES, 8 février 2023, RENNES. LITTLE ET LE ROYAUME DES EMOTIONS POUR LES ENFANTS DE 3 A 8 COMEDIE DE RENNES. Un spectacle à la date du 2023-03-15 (2023-02-08 au ) 14:30. Tarif : 12.0 à 12.0 euros. La princesse “Little” est la fée des bêtises et elle a fait une grosse bêtise. Pour réparer sa bêtise, elle devra faire un tour au royaume des émotions ! L’aideriez-vous ? “Little et le royaume des émotions” est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle, énigmes, danse et interactivité. Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents. Votre billet est ici COMEDIE DE RENNES RENNES 31, rue Xavier Grall Ille-et-Vilaine La princesse “Little” est la fée des bêtises et elle a fait une grosse bêtise. Pour réparer sa bêtise, elle devra faire un tour au royaume des émotions ! L’aideriez-vous ? “Little et le royaume des émotions” est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle, énigmes, danse et interactivité. Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents. . EUR12.0 12.0 euros Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu COMEDIE DE RENNES Adresse 31, rue Xavier Grall Ville RENNES Tarif 12.0-12.0 lieuville COMEDIE DE RENNES RENNES Departement Ille-et-Vilaine

COMEDIE DE RENNES RENNES Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

LITTLE ET LE ROYAUME DES EMOTIONS POUR LES ENFANTS DE 3 A 8 COMEDIE DE RENNES 2023-02-08 was last modified: by LITTLE ET LE ROYAUME DES EMOTIONS POUR LES ENFANTS DE 3 A 8 COMEDIE DE RENNES COMEDIE DE RENNES 8 février 2023 COMEDIE DE RENNES RENNES

RENNES Ille-et-Vilaine