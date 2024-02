LITTLE ET LE ROYAUME DES EMOTIONS COMEDIE DE RENNES Rennes, samedi 16 mars 2024.

La princesse Little est la fée des bêtises et elle a fait une grosse bêtise.Pour réparer sa bêtise, elle devra faire un tour au royaume des émotions ! L’aideriez-vous ? Little et le royaume des émotions est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle, énigmes, danse et interactivité. Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 15:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35