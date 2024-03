Little Circulation(s) : la photographie contemporaine à hauteur d’enfants Le CENTQUATRE – PARIS Paris, samedi 6 avril 2024.

Du samedi 06 avril 2024 au dimanche 02 juin 2024 :

.Public enfants et jeunes. gratuit

Une exposition ludique et éducative qui initie les enfants à la photographie contemporaine. Accessible gratuitement au CENTQUATRE-PARIS.

Entre observation et expérimentation : une exposition pensée pour les plus petit·es !

Little Circulation(s) est une exposition pensée pour les enfants. Elle réunit les séries de huit artistes exposé·es pendant le festival Circulation(s), dédié à la jeune photographie européenne.

Conçue avec une scénographie et des textes adaptés, cette exposition à hauteur d’enfants est un parcours pédagogique qui permet d’aiguiser le regard des jeunes spectateur·rice·s tout en s’amusant. Pensée avec des petits jeux à faire sur place, cette exposition est ludique et accessible mais jamais simpliste : le but reste de comprendre les préoccupations des artistes européen·nes et de se questionner.

Entre observation et expérimentation, Little Circulation(s) reflète l’engagement du collectif Fetart, créateur et directeur artistique du festival, d’être inclusif et de promouvoir l’éducation à l’image à travers une approche contemporaine et interdisciplinaire.

L’exposition est en accès libre durant toute la durée du festival (6 avril — 2 juin), à découvrir dans différents endroits du CENTQUATRE-PARIS.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019

Contact : https://www.festival-circulations.com https://www.facebook.com/festivalcirculations https://www.facebook.com/festivalcirculations www.festival-circulations.com

© Festival Circulation(s)