Little Ciné à La Villette Little Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Little Ciné à La Villette Little Villette, 12 novembre 2022, Paris. Du samedi 12 novembre 2022 au dimanche 20 novembre 2022 :

samedi, dimanche

de 15h30 à 18h30

. gratuit

Little Ciné pour nos petits cinéphiles en herbe ! Fictions, animations, documentaires, burlesques, tous les cinémas s’invitent au Little Ciné autour de thématiques différentes chaque week-end. Au programme également des séances Ciné doudou, spécialement concoctées pour les plus petits à partir de 2 ans. Et aussi, à chaque saison, des week-ends spécial ciné avec des courts métrages mais également des ateliers et jeux autour du cinéma ! Les projections ont lieu les samedis et dimanches à 15h30, 16h30 et 17h30. Programmation : À BICYCLETTE ! • DÈS 4 ANS

| 12, 13, 19 & 20.11 AÉROBIE Bastien Dupriez – 2017 (4 min) Sur la piste d’un vélodrome, un cycliste se lance dans sa course… LE VÉLO DE L’ÉLÉPHANT Olesya Shchukina – 2014 (9 min) Un éléphant habite en ville et travaille comme balayeur. Un jour, il voit un panneau d’affichage énorme qui fait la publicité d’un vélo. Il veut à tout prix obtenir ce vélo ! LOLA S’EST PERDUE Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad – 1991 (15 min) Un petit pigeon, vient d’emménager dans une nouvelle maison. C’est le jour des crêpes mais il n’y a plus de confiture. Lola enfourche son vélo et part en acheter. Mais, sur le chemin du retour, il ne retrouve plus sa maison… LE DERNIER JOUR D’AUTOMNE Marjolaine Perreten – 2019 (7 min) Des animaux de la forêt rassemblentsecrètement des pièces de vélos abandonnés dans l’intention de construire des véhicules adaptés à leur gabarit. Une grande course se prépare… La course du dernier jour

d’automne ! Little Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://lavillette.com/programmation/little-cine_e1221 https://lavillette.com/programmation/little-cine_e1221

©William Beaurcadet

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Little Villette Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Little Villette Paris Departement Paris

Little Villette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Little Ciné à La Villette Little Villette 2022-11-12 was last modified: by Little Ciné à La Villette Little Villette Little Villette 12 novembre 2022 Little Villette Paris Paris

Paris Paris