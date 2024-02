Little Ciné à La Villette Little Villette Paris, samedi 6 janvier 2024.

Du lundi 01 janvier 2024 au dimanche 25 février 2024 :

samedi, dimanche

de 15h30 à 18h30

.Tout public. gratuit

Little Ciné pour nos petits cinéphiles en herbe ! Fictions, animations, documentaires, burlesques, tous les cinémas s’invitent au Little Ciné autour de thématiques différentes chaque week-end.

Au programme également des séances Ciné doudou, spécialement concoctées pour les plus petits à partir de 2 ans. Et aussi, à chaque saison, des week-ends spécial ciné avec des courts métrages mais également des ateliers et jeux autour du cinéma !

Les projections ont lieu les samedis et dimanches à 15h30, 16h30 et 17h30.

Programmation :

Dès 4 ans • Nuages, nuages • 27 & 28.01.2023

Tête en l’air – Rémi Durin – 11 min



Alphonse, un petit écureuil, a toujours la tête dans les nuages. Il adore les contempler ! Ni ses parents ni ses amis ne comprennent vraiment cette passion.

La jeune fille et les nuages – Georges Schwizgebel – 5 min



Courses des nuages et fuite de l’imaginaire : une jeune femme, au gré des variations des nuages, s’imagine en Cendrillon.

Le Nuage et la baleine – Alena Tomilova – 4 min



Un petit nuage se lie d’amitié avec une grande baleine bleue. Quand la baleine s’échoue sur une plage, le nuage part à la rescousse de son amie au risque de sa propre vie.

Le Gnome et le nuage – Filip Diviak & Zuzana Čupová – 5 min



Ponkina aime jouer avec l’eau. Parfois elle en gaspille un peu trop. Un beau jour, il n’y en a plus ! La petite fille décide alors d’aller trouver la source de l’eau chérie.

S’il vous plaît, gouttelettes – Beatriz Herrera – 5 min



Ponkina aime jouer avec l’eau. Parfois elle en gaspille un peu trop. Un beau jour, il n’y en a plus ! La petite fille décide alors d’aller trouver la source de l’eau chérie.

Dès 2 ans – Les animaux de la ferme : la vache • 3 & 4.02

La trop petite cabane – Hugo Frasseto – 6 min



Papy met le dernier clou à une jolie petite cabane qu’il offre fièrement à son petit-fils.

Celui-ci la trouve un peu petite, en plus il y a un ver dans la cabane !

Aglaé la pipelette – Pascale Hecquet – 7 min



Aglaé est une pipelette qui aime par-dessus tout faire la conversation à ses petites camarades. L’ennui, c’est qu’elle oublie de leur laisser la parole.

Au bout du monde – Konstantin Bronzit – 7 min



Posée sur le pic d’une colline, une maison, à l’équilibre fragile, balance alternativement de droite à gauche au grand dam de ses habitants.

Dès 4 ans – Cache-cache ou toboggan ? • 10,11,14,17,18,21,24 & 25.02

Entre deux sœurs – Anne-Sophie Gousset & Clément Céard – 7 min



Tous les jours une géante sort de l’eau avec des maisons sur la peau qu’elle pose dans le paysage.

Un jour, un personnage de taille humaine arrive. Il va falloir cohabiter…

Comment les shammies jouent à cache-cache – Edmunds Jansons – 5 min



Les Shammies démarrent un cache-cache avec Monsieur Chat qui ne tarde pas à tous les trouver ! Tous, sauf Tricot… mais où est-il passé ?

Le bac à sable – JoDee Samuelson – 13 min

Dans un bac à sable, deux enfants imaginent un vaste espace pour leur peluche.

Dentelles et dragon – Anaïs Sorrentino – 5 min



Une petite fille joue à la dînette avec ses copines mais elle s’ennuie.

Elle préfèrerait jouer au chevalier ! Elle part donc à la recherche de compagnons de jeu.

Little Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019

Contact : https://lavillette.com/programmation/little-cine_e1221 https://lavillette.com/programmation/little-cine_e1221

©William Beaurcadet