LITTLE BUDDY – LITTLE BUDDY LE PETIT COWBOY COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, samedi 9 mars 2024.

Buddy et Cassie vont explorer en cachette le grenier de leur papi et découvrir un fabuleux trésor dans de vieux coffres de souvenirs.Des jouets de cowboys et d’indiens de papi !Quel beau prétexte pour devenir des aventuriers du Far West ! Ainsi Buddy, devenu petit cowboy, va faire la rencontre d’Œil de Pépite, une indienne farouche et intrépide, que Cassie joue à merveille !Le spectacle offre, par le plaisir du jeu, et des personnages, et des comédiens, la possibilité d’entrevoir à travers ce vieux grenier transformé pour l’occasion en véritable western, une aventure ordinaire… Extraordinaire !

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 15:00

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31