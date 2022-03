Little Bouddhot perd le Sud ! Escalier du rire Albert Catégories d’évènement: Albert

Somme

Little Bouddhot perd le Sud ! Escalier du rire, 18 mars 2022, Albert. Little Bouddhot perd le Sud !

du vendredi 18 mars au samedi 19 mars à Escalier du rire

Après des années d’hésitation, il écrit son spectacle. On y découvre des textes finement écrits et de manière parfois cartoonesques. Sébastien joue de son corps athlétique et peut aisément se projeter dans de divers personnages. Entre le One-Man-Show traditionnel et le seul en scène, Sébastien nous délivre un spectacle inattendu et très personnel. Ses sketches sont autobiographiques et reprennent les nombreuses anecdotes de sa vie. Il raconte avec humour, tendresse et auto dérision, ses mésaventures du haut de ses 1m58, (pas que…) d’où son surnom : Little Bouddhot.

18,50€

Sébastien Boudot dans “Little Bouddhot perd le Sud !” débarque à l’Escalier du Rire d’Albert Escalier du rire Rue de Birmingham, Albert Albert Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T22:00:00;2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:00:00

