Little Bob Blues Bastards, Blue Orchid Dijon, 13 avril 2022, Dijon.

Little Bob Blues Bastards, Blue Orchid La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

2022-04-13 – 2022-04-13 La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon Côte-d’Or

EUR 5.5 Little Bob (FR)

Quand on s’appelle Little Bob, après 45 ans de carrière, 23 disques au compteur et des milliers de concerts, on ne retourne pas en studio juste pour enregistrer un nouveau disque…

We need hope est un cri d’espoir, celui d’un homme qui a perdu Mimie l’amour de sa vie, mais hurle son amour de la vie. Ses chansons sont des portes ouvertes sur la révolte, l’amour, la lutte, l’amitié… Elles nous réveillent et nous secouent en pleine crise sanitaire, tous enfermés derrière nos masques, et nous redonnent envie d’avenir. Son instrument c’est sa voix, et Bob chante le blues de l’homme seul et le rock’n roll sauvage du rebelle. Il est comme le partisan, dans sa reprise bluesy de « Bellaciao », celui qui se battra toujours pour la liberté ! Avec son gang de Blues Bastards électriques, il nous tire vers le haut, là où on respire mieux…

Blue Orchid (FR)

Pas besoin de bassiste. Mathis Vogade et Alexandre Wittmer, plus connus sous le nom des Blue Orchid, sont un duo qui donne dans le rock garage actuel, efficace.

Comme un ouragan sur scène, ils défendent les couleurs de leur ville natale de Clamecy et se placent dans le sillage de Bass Drum of Death, Wavves ou encore Mike Krol.

https://billetterie.lavapeur.com/evenement/26-01-2022-20-30-little-bob-blues-bastards

Little Bob (FR)

Quand on s’appelle Little Bob, après 45 ans de carrière, 23 disques au compteur et des milliers de concerts, on ne retourne pas en studio juste pour enregistrer un nouveau disque…

We need hope est un cri d’espoir, celui d’un homme qui a perdu Mimie l’amour de sa vie, mais hurle son amour de la vie. Ses chansons sont des portes ouvertes sur la révolte, l’amour, la lutte, l’amitié… Elles nous réveillent et nous secouent en pleine crise sanitaire, tous enfermés derrière nos masques, et nous redonnent envie d’avenir. Son instrument c’est sa voix, et Bob chante le blues de l’homme seul et le rock’n roll sauvage du rebelle. Il est comme le partisan, dans sa reprise bluesy de « Bellaciao », celui qui se battra toujours pour la liberté ! Avec son gang de Blues Bastards électriques, il nous tire vers le haut, là où on respire mieux…

Blue Orchid (FR)

Pas besoin de bassiste. Mathis Vogade et Alexandre Wittmer, plus connus sous le nom des Blue Orchid, sont un duo qui donne dans le rock garage actuel, efficace.

Comme un ouragan sur scène, ils défendent les couleurs de leur ville natale de Clamecy et se placent dans le sillage de Bass Drum of Death, Wavves ou encore Mike Krol.

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

dernière mise à jour : 2022-03-04 par