Little Bighorn, par Ousmane Sow Mont-Dauphin, 3 janvier 2022, Mont-Dauphin.

Caserne Rochambeau Mont-Dauphin

2022-01-03 – 2022-02-03

Hautes-Alpes Mont-Dauphin Hautes-Alpes EUR 6 6 Revivre la bataille de Little Bighorn, c’est possible ! La dernière victoire indienne est mise à l’honneur grâce aux sculptures monumentales d’Ousmane Sow exposées à Mont-Dauphin +33 4 92 45 42 40 http://www.place-forte-montdauphin.fr/ Mont-Dauphin

