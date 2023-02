Little Big Noz Salle des fêtes Aucaleuc Aucaleuc Catégories d’Évènement: AUCALEUC

Cotes-d’Armor Aucaleuc L’énergique saxophoniste Ronan Le Gouriérec, en compagnie des musiciens du département musique traditionnelle des écoles de musique de Dinan Agglomération vont faire danser la salle des fêtes d’Aucaleuc ! Au centre des danseuses et des danseurs, de tous âges, tous niveaux, toutes morphologies et tous milieux sociaux confondus, les protagonistes jouent et improvisent un répertoire original. +33 2 96 39 06 04 Salle des fêtes Rue des Lilas Aucaleuc

