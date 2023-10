BACK TO GARAGE PRESENTE : DION LUNADON + DJ SETS LITTLE ATLANTIQUE BREWERY Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

BACK TO GARAGE PRESENTE : DION LUNADON + DJ SETS Samedi 25 novembre, 21h30 LITTLE ATLANTIQUE BREWERY

Le musicien basé à Brooklyn, Dion Lunadon, Néo-zélandais d’origine, guitariste et chanteur de The D4 et bassiste de A Place To Bury Strangers est également connu pour sa grande énergie et ses prestations scénique littéralement sismique. Il tire ses influences de groupes comme Gun Club et Toy Love et déverse dans une vivacité palpable, un son brut, explosif, qui brouille la frontière entre Power Punk et Rock’ N’ Roll…

Après, on pourrait vous raconter la découverte du bâtiment du 19ème siècle dans le quartier Bas-Chantenay de Nantes et l’idée folle de Jérôme et Greg d’y ouvrir une microbrasserie avec bar et restaurant.

Oui parce que Brewery, c’est peut-être difficile à prononcer, mais ça signifie brasserie : ici, on fait des bières. Enfin plus exactement, c’est Simon, le maître-brasseur, qui les élabore et les produit entre les murs de cette ancienne huilerie réhabilitée par l’architecte Christophe Theilmann.

Garage Rock