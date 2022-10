SDORVIA DESKO LITTLE ATLANTIQUE BREWERY, 25 novembre 2022, Nantes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

LITTLE ATLANTIQUE BREWERY 23 boulevard de Chantenay, 44100 Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100 Loire-Atlantique Pays de la Loire

https://little-atlantique-brewery.fr/ Oh vous savez, ça serait un peu long à expliquer, entre la rencontre de deux passionnés de culture brassicole qui ont voulu se lancer dans l’élaboration de bières de qualité, leur amour de la mer, tout ça, tout ça. Après, on pourrait vous raconter la découverte du bâtiment du 19ème siècle dans le quartier Bas-Chantenay de Nantes et l’idée folle de Jérôme et Greg d’y ouvrir une microbrasserie avec bar et restaurant. Oui parce que Brewery, c’est peut-être difficile à prononcer, mais ça signifie brasserie : ici, on fait des bières. Enfin plus exactement, c’est Simon, le maître-brasseur, qui les élabore et les produit entre les murs de cette ancienne huilerie réhabilitée par l’architecte Christophe Theilmann.

Sdorvia Desko est un groupe de rappeurs dissidents exilé de Sdorvie, petit pays eurasien qui vit sous la coupe du régime totalitaire du Général Kavshen. Ils sillonnent le monde afin de diffuser leur message de paix et de lutte contre les inégalités et toutes les formes d’autorité brutale. Leurs modes d’expressions sont la musique et les arts graphiques. Mc Lugon, Missila Vanila, Don Rubis et Dj Moldavov forment le noyau dur du groupe et distillent un son aux accents électro clash, hip hop fluo trash. On ne connait pas les visages des membres du Sdorvia Desko car ils apparaissent en public cagoulés afin de se protéger de la répression du Général Kavshen.

https://www.sdorviadesko.com/



