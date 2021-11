ATLANTIQUE SWEET SUNDAY LITTLE ATLANTIQUE BREWERY, 28 novembre 2021 17:00, Nantes.

LITTLE ATLANTIQUE BREWERY.

Dimanche 28 novembre, 17h00

ATLANTIQUE SWEET SUNDAY

*

Atlantique Sweet Sunday, c’est une bière dominicale façon jam hip hop qui peut tout aussi bien s’écouler en douceur autour d’une Boom pour enfants – portée par la Compagnie S – que se répandre sur la piste d’une battle de danse, au rythme des dj sets des charismatiques Dj One Up et Chilly Jay.

One Up, dj, beatmaker, passionné de musique soul, funk et hip hop, est sollicité sur de nombreux évènements hip hop en France et à l’étranger. De New York à Moscou ou encore au Kenya dernièrement, il construit sa réputation par la qualité des sons rares et originaux qu’il distille. Il se démarque aussi par sa participation à des projets de créations inédits qui mêlent différentes disciplines artistiques.

*

dimanche 28 novembre – 17h00 à 23h00

*

LITTLE ATLANTIQUE BREWERY 23 boulevard de Chantenay, 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique



Oh vous savez, ça serait un peu long à expliquer, entre la rencontre de deux passionnés de culture brassicole qui ont voulu se lancer dans l’élaboration de bières de qualité, leur amour de la mer, tout ça, tout ça.

Après, on pourrait vous raconter la découverte du bâtiment du 19ème siècle dans le quartier Bas-Chantenay de Nantes et l’idée folle de Jérôme et Greg d’y ouvrir une microbrasserie avec bar et restaurant.

Oui parce que Brewery, c’est peut-être difficile à prononcer, mais ça signifie brasserie : ici, on fait des bières. Enfin plus exactement, c’est Simon, le maître-brasseur, qui les élabore et les produit entre les murs de cette ancienne huilerie réhabilitée par l’architecte Christophe Theilmann.



