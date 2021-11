Nantes LITTLE ATLANTIQUE BREWERY Loire-Atlantique, Nantes DJ SET TRANSATLANTIQUE CHILLY JAY LITTLE ATLANTIQUE BREWERY Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 27 novembre, 22h00 DJ SET TRANSATLANTIQUE CHILLY JAY * Chilly Jay, assembleur de sons et d’histoires se lance dans une nouvelle danse. Si les rythmes et mélodies ont voyagé historiquement par voie de bateaux, le sien fait escale au Little Atlantique pour une fête résolument organique. Ses disques vinyles venus d’Afrique, d’Orient ou d’Amériques, se mêlent à un habillage sonore maritime le temps d’une fête à quai, avant de repartir à la recherche de sonorités nouvelles. https://www.facebook.com/beebeechillyjay https://www.instagram.com/chilly.jay/?hl=fr http://www.chillyjay.com/ https://www.mixcloud.com/chillyj/?fbclid=IwAR2YWp4lEsAVCCOhsoyFSd3JNNLWE *

Oh vous savez, ça serait un peu long à expliquer, entre la rencontre de deux passionnés de culture brassicole qui ont voulu se lancer dans l’élaboration de bières de qualité, leur amour de la mer, tout ça, tout ça.

Après, on pourrait vous raconter la découverte du bâtiment du 19ème siècle dans le quartier Bas-Chantenay de Nantes et l’idée folle de Jérôme et Greg d’y ouvrir une microbrasserie avec bar et restaurant.

Oui parce que Brewery, c’est peut-être difficile à prononcer, mais ça signifie brasserie : ici, on fait des bières. Enfin plus exactement, c’est Simon, le maître-brasseur, qui les élabore et les produit entre les murs de cette ancienne huilerie réhabilitée par l’architecte Christophe Theilmann.

