Nantes LITTLE ATLANTIQUE BREWERY Loire-Atlantique, Nantes YOLANDE BASHING ET DJ SET LITTLE ATLANTIQUE BREWERY Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

YOLANDE BASHING ET DJ SET LITTLE ATLANTIQUE BREWERY, 26 novembre 2021 20:30, Nantes. LITTLE ATLANTIQUE BREWERY.

Vendredi 26 novembre, 20h30 YOLANDE BASHING ET DJ SET * Baptiste propose en solo une chanson électro à la fois brute et empirique. Entre mélancolie excitée et rage triste, les textes désabusés se frottent à des beats lancinants sur le fil de synthés tremblants.

Yolande Bashing convoque Claude François et Jean-Pierre Pernaut à la fête triste d’un PMU oublié : son mash-up sidérurgique d’Hubert-Félix Thiéfaine et Stromae attise la désillusion, à coup de décibels âpres et de punchlines imparables sur fond de pop sucrée à la Baxter Dury (sous triple guronsan). Nappes mélancoliques et chant désabusé font la recette soignée de cette nouvelle chanson française

empreinte de techno. https://www.facebook.com/yolandebashing http://www.yolandebashing.xyz/?fbclid=IwAR3zJaxwAPGYVw7pb9q6R70UOk-lAdozFUtgcggJYJIXu9uJGWa7SeQ9k20 https://www.instagram.com/yolande_bashing/ https://bruitblancmaintenant.bandcamp.com/album/delhi *

vendredi 26 novembre – 20h30 à 22h50

* LITTLE ATLANTIQUE BREWERY 23 boulevard de Chantenay, 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Accueil

Oh vous savez, ça serait un peu long à expliquer, entre la rencontre de deux passionnés de culture brassicole qui ont voulu se lancer dans l’élaboration de bières de qualité, leur amour de la mer, tout ça, tout ça.

Après, on pourrait vous raconter la découverte du bâtiment du 19ème siècle dans le quartier Bas-Chantenay de Nantes et l’idée folle de Jérôme et Greg d’y ouvrir une microbrasserie avec bar et restaurant.

Oui parce que Brewery, c’est peut-être difficile à prononcer, mais ça signifie brasserie : ici, on fait des bières. Enfin plus exactement, c’est Simon, le maître-brasseur, qui les élabore et les produit entre les murs de cette ancienne huilerie réhabilitée par l’architecte Christophe Theilmann.

Crédits :

Détails Heure : 20:30 - 22:50 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu LITTLE ATLANTIQUE BREWERY Adresse 23 boulevard de Chantenay, 44100 Nantes Ville Nantes lieuville LITTLE ATLANTIQUE BREWERY Nantes