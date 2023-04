Carnet de voyage italien Littératures européennes cognac Cognac Catégories d’Évènement: Charente

Carnet de voyage italien Littératures européennes cognac, 10 mai 2023, Cognac. Carnet de voyage italien Mercredi 10 mai, 17h00 Littératures européennes cognac Sur inscription Des LEC à Info 16, venez découvrir le carnet de voyage Italien lors d’un apéro linguistiques. Plusieurs ateliers proposés : lecture, manga, photos, quizz, recttes de cuisine, programmes de mobilité européens, jeux…

Le mercredi 10 mai à partir de 17h aux LEC…jusqu’à Info 16. Avec l’association TERA, Maison de l’Europe en Charente. Littératures européennes cognac 15, rue Grande 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0545826200 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

