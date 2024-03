[Littérature] TISANE LITTERAIRE Le Marigot Le Marigot, jeudi 21 mars 2024.

[Littérature] TISANE LITTERAIRE Découverte de l’auteur Francine NARECE et de son livre : « Au nom du Père et du Fils et de la Fille Aussi » qui traite de la question du père martiniquais. Rendez-vous : Espace Michel RENARD. Jeudi 21 mars, 18h30 Le Marigot Entrée libre, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T23:30:00+01:00 – 2024-03-22T04:59:00+01:00

Fin : 2024-03-21T23:30:00+01:00 – 2024-03-22T04:59:00+01:00

Le Marigot Le Marigot Le Marigot 97225 Martinique