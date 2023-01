Littérature : soirée autour de Pier Paolo Pasolini Librairie Gallimard Paris Catégories d’Évènement: île de France

À l’occasion de sortie, dans la collection de l’Imaginaire, de Pétrole, nous aurons le plaisir de recevoir René de Ceccatty, son traducteur, Bertrand Bonello, son préfacier, et Hervé Joubert-Laurencin. L’histoire du tapuscrit du livre suit celle de l’auteur : en novembre 1975, Pier Paolo Pasolini est battu à mort sur une plage d’Ostie. Affaire criminelle irrésolue. Le texte dactylographié auquel il travaillait depuis trois ans est alors retrouvé dans son bureau, inachevé. Pour sa rédaction, Pasolini avait enquêté longuement sur la mort mystérieuse de l’industriel Enrico Mattei. Publié dix-sept ans après la mort de l’auteur et réédité, en 2022, dans une version révisée dont les ajouts ont été intégrés à la présente traduction, Pétrole raconte le quotidien d’un homme vivant un dédoublement de personnalité. Librairie Gallimard 15 Boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.facebook.com/librairie.gallimard/ https://www.facebook.com/librairie.gallimard/ https://www.librairie-gallimard.com/agenda-130790/litterature-soiree-autour-de-pier-paolo-pasolini/

