Paris Librairie Delamain île de France, Paris Littérature : Rencontrez Valérie Tong Cuong chez Delamain ! Librairie Delamain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Littérature : Rencontrez Valérie Tong Cuong chez Delamain ! Librairie Delamain, 3 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 3 septembre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Joie de recevoir l’autrice et scénariste Valérie Tong Cuong pour son dernier roman “Un tesson d’éternité ” publié aux éditions J-C Lattès. Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre Nos libraires aiment et vous conseillent : “Quand un événement vient troubler la mécanique bien huilée de la vie d’Anna, elle vacille. Valérie Tong Cuong décrit ce basculement avec une implacable précision, sans oublier l’émotion, et c’est là la grande réussite de ce roman : une intrigue haletante qu’on lit avec passion en se demandant “et si c’était moi ?” DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI : https://bit.ly/2WgtgJH Photo©Patrice Normand Animations -> Lecture / Rencontre Librairie Delamain 155 Rue Saint-Honoré Paris 75001

1, 7 : Palais Royal – Musée du Louvre (104m) 7, 14 : Pyramides (371m)

Contact :Librairie Delamain 01 42 61 48 78 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-delamain.com https://www.facebook.com/librairiedelamain/ Animations -> Lecture / Rencontre

Date complète :

2021-09-03T19:00:00+02:00_2021-09-03T21:00:00+02:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Librairie Delamain Adresse 155 Rue Saint-Honoré Ville Paris lieuville Librairie Delamain Paris