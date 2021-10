Littérature : Rencontre avec Victor Pouchet Librairie de Paris, 6 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 19h à 20h

gratuit

Rencontre avec Thomas Pouchet à l’occasion de la sortie de son dernier roman “La grande aventure” aux édtions Grasset. ✍️Au programme : présentation, échanges et signature. Entrée libre

À PROPOS

« Le fil c’est peut-être une histoire très simple : tragi-comédie en cinq actes et deux personnages. L’un régulièrement menace de partir. L’autre se contente d’écrire des poèmes, dans l’espoir absurde de l’en empêcher. »

Dans ce roman-poème, Victor Pouchet déroule en vers une histoire d’amour et d’amitié à la fois bouleversante et légère. Celle d’un homme et d’une femme qui se rencontrent, se quittent et se retrouvent. Et des petites et grandes aventures que la vie leur offre – réservoir de joies et batailles inédites. Avec humour, grâce et musique, Victor Pouchet nous emporte dans un livre plein de trésors et de simplicité. Une grande aventure.

Librairie de Paris 7 place de Clichy Paris 75017

2, 13 : Place de Clichy (83m) 13 : Liège (anciennement station Berlin) (416m)



Contact :Librairie de Paris 01 45 22 47 81 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-de-paris.fr/ https://www.facebook.com/librairie.deparis/

