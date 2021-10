Paris Librairie de Paris île de France, Paris Littérature : Rencontre avec Thomas Louis Librairie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Littérature : Rencontre avec Thomas Louis Librairie de Paris, 5 octobre 2021

Rencontre avec Thomas Louis à l'occasion de la sortie de son premier roman "Les chiens de faÏence" publié aux éditions La Martinière. ✍️Au programme : présentation, échanges et signature. À PROPOS Et si la mort valait mieux que la vie ? Isolés de tout, dans un village que même la révolution numérique a oublié, les Dugast ont fait du suicide leur petite spécialité. Tous passent à l'acte, les uns après les autres, sans raison apparente. Quand cette hécatombe s'arrêtera-t-elle ? Envers et contre tous, le fils unique de la famille a choisi, lui, de vivre. Un premier roman tragique et drôle, au style percutant et poétique. Thomas Louis est journaliste indépendant, il a notamment créé le podcast La Quille, où il interviewe des écrivains, des artistes et des personnalités du monde de la culture.

