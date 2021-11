Paris Librairie Le Divan île de France, Paris Littérature : rencontre avec Lydie Salvayre Librairie Le Divan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Littérature : rencontre avec Lydie Salvayre Librairie Le Divan, 17 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 17 novembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

À l’occasion de la parution du livre “Rêver debout” aux éditions du Seuil, nous sommes heures d’accueillir Lydie Salvayre. Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre Lauréate du Prix Goncourt en 2014 pour son roman Pas pleurer, autrice d’une vingtaine de livres traduits en plusieurs langues, Lydie Salvayre revient en cette rentrée avec un roman épistolaire enthousiasmant, où elle questionne Cervantès sur son personnage de Don Quichotte, devenu une figure (et pas seulement triste) de la littérature mondiale. Moqué, humilié, bafoué, malmené dans les aventures que lui réserve Cervantès, l’ingénieux Hidalgo n’en reste pas moins un héros, dont le courage, la générosité et les idéaux devraient, selon Lydie Salvayre, davantage nous inspirer que nous faire pouffer. DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire, et que le respect des mesures barrières est indispensable. Animations -> Lecture / Rencontre Librairie Le Divan 203 rue de la Convention Paris 75015

12 : Convention (193m) 12 : Vaugirard (309m) 39, 62, 80, 89

Contact : Librairie Le Divan 01 53 68 90 68 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-ledivan.com/ https://www.facebook.com/divanlibrairie/ Animations -> Lecture / Rencontre Étudiants;Bibliothèques

Date complète :

2021-11-17T19:00:00+01:00_2021-11-17T20:30:00+01:00

© Franck Part

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Librairie Le Divan Adresse 203 rue de la Convention Ville Paris lieuville Librairie Le Divan Paris