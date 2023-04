Littérature : rencontre avec Gavin’s Clemente Ruiz Librairie Le Divan, 13 avril 2023, Paris.

Le jeudi 13 avril 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons Gavin’s Clemente Ruiz à l’occasion de la parution de son livre « Les Jours heureux ne s’oublient pas » paru aux Éditions Albin Michel. Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre

Comment vivre pleinement sans renoncer aux souvenirs ? On rit, on pleure, on apprend à s’aimer comme on est, à chérir les souvenirs précieux d’un temps révolu et à saisir le bonheur comme il vient. Après le succès de « La Divine comédie de nos vies » aux éditions Albin Michel, Gavin’s Clemente Ruiz signe un roman tendre et sensible sur la perte et la renaissance.

Gavin’s Clemente Ruiz est voyageur et secrétaire général du Guide du Routard, et chroniqueur sur Europe 1.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

Contact : https://www.librairie-ledivan.com/agenda-134477/litterature-gavin-s-clemente-ruiz/ 0153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

