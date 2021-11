Paris Librairie de Paris île de France, Paris Littérature : rencontre avec Delphine Arbo Pariente Librairie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 16 novembre 2021

de 19h à 20h

gratuit

À l'occasion de la parution du livre "Une nuit après nous" aux éditions Gallimard nous sommes heureux d'accueillir Delphine Arbo Pariente pour son premier roman. Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre Une rencontre imprévue et spontanée va bouleverser la vie paisible de Mona et faire naître une passion enflammée mais aussi réveiller les fantômes enfouis du passé. Delphine Arbo Pariente signe un premier roman fort en émotions avec une plume poétique et subtile. Delphine Arbo Pariente, designer, a notamment fondé la marque de bijoux « Nouvel amour ». Elle se consacre aujourd'hui à l'écriture.

