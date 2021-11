Littérature : rencontre avec Antoine Wauters Librairie Le Divan, 16 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 16 novembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

À l’occasion de la parution du livre ” Mahmoud ou la montée des eaux” aux éditions Verdier, l’auteur Antoine Wauters et Christine Ferniot, journaliste littéraire au sein du magazine Télérama seront en discussion sur le divan ! Au programme : présentation, échanges et signature. Entrée libre

Les libraires du Divan ont aimé : “Coup de cœur pour ce roman comme un poème. Une plongée dans les souvenirs d’une vie, l’enfance, l’amour, les années heureuses. Et puis le village englouti, la guerre, l’effroi. La littérature dans ce qu’elle a de plus sensible et d’essentiel, de vital.”

Mahmoud ou la montée des eaux fait partie de la sélection du Prix du roman des étudiants France Culture – Télérama et le prix Wepler 2021 lui a été décerné.

Cette soirée au Divan fait partie du cycle de rencontres en librairies organisée dans le cadre du Prix.

Pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire, et que le respect des mesures barrières est indispensable.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention Paris 75015

Contact : Librairie Le Divan 01 53 68 90 68 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-ledivan.com/ https://www.facebook.com/divanlibrairie/

