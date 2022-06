LITTÉRATURE – PARTIR EN LIVRE Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

LITTÉRATURE – PARTIR EN LIVRE Metz, 8 juillet 2022, Metz. LITTÉRATURE – PARTIR EN LIVRE

Metz Moselle

2022-07-08 – 2022-07-09 Metz

Moselle Metz Cette année, la manifestation « Partir en Livre » a lieu dans les Bibliothèques-Médiathèques de Metz, avec une grande fête du livre pour les jeunes et leurs familles. Au programme : des ateliers avec des auteurs et illustrateurs, des spectacles et des contes à partager ensemble pour le plaisir de la lecture. Rendez-vous dans les médiathèques de Metz les vendredi 8 et samedi 9 juillet pour commencer l’été avec nous ! Plus d’informations sur le programme détaillé à venir … http://bm.metz.fr/ CNL

Metz

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse Metz Moselle Ville Metz lieuville Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

LITTÉRATURE – PARTIR EN LIVRE Metz 2022-07-08 was last modified: by LITTÉRATURE – PARTIR EN LIVRE Metz Metz 8 juillet 2022 Metz, Moselle

Metz Moselle