Le Champ-Saint-Père Médiathèque de Champ-Saint-Père - Espace le Tilleul Le Champ-Saint-Père, Vendée Littérature orale vendéenne Médiathèque de Champ-Saint-Père – Espace le Tilleul Le Champ-Saint-Père Catégories d’évènement: Le Champ-Saint-Père

Vendée

Littérature orale vendéenne Médiathèque de Champ-Saint-Père – Espace le Tilleul, 21 janvier 2022, Le Champ-Saint-Père. Littérature orale vendéenne

Médiathèque de Champ-Saint-Père – Espace le Tilleul, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

Sous la forme d’une veillée, Olivier pi Fanie Gautier, le duo de la Soulère, ambiancent le public à travers un spectacle sur l’amour en patois après avoir dégusté une soupe à l’oignons (sous réserve des conditions sanitaires). Présentation de livres avant.

Sur inscription, 50 places disponibles

Veillée vendéenne : littérature orale et chants Médiathèque de Champ-Saint-Père – Espace le Tilleul 26 rue du petit Paris 85540 Le Champ-Saint-Père Le Champ-Saint-Père Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Champ-Saint-Père, Vendée Autres Lieu Médiathèque de Champ-Saint-Père - Espace le Tilleul Adresse 26 rue du petit Paris 85540 Le Champ-Saint-Père Ville Le Champ-Saint-Père lieuville Médiathèque de Champ-Saint-Père - Espace le Tilleul Le Champ-Saint-Père