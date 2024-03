Littérature : Nane Beauregard Librairie Le Divan Paris, mercredi 27 mars 2024.

Mercredi 27 mars, 19h00 Librairie Le Divan

Un jeune prévenu mutique d’origine hispanique, Pascual Lozano, comparaît en 2001 devant un tribunal de Las Vegas, accusé d’avoir tué une fillette d’une balle perdue. Qui est-il, que s’est-il réellement passé ce jour-là et que sait-on de ce qui a guidé cette balle perdue sur son trajet ? Nane Beauregard explore cette histoire tragique, en catapultant les notions de coupable et de victime. Ne restent que les héros, qui ne se trouvent jamais véritablement là où on les attend.

Nane Beauregard est également l’autrice, entre autres, de “J’aime” (Éditions POL) et de “La Fissure” (Éditions Ramsay).

Venez découvrir “Balle perdue” publié aux Éditions Maurice Nadeau.

Delphine Chaume animera la rencontre.

Photographie © Droits réservés

Librairie Le Divan 203, rue de la Convention, PARIS Paris 75015