Littérature : Miquel Barceló à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris, jeudi 11 janvier 2024.

Le jeudi 11 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Miquel Barceló à l’occasion de la parution de son livre « De la vida mía » aux Éditions Mercure de France.

La discussion sera animée par Colette Fellous, écrivaine.

Au programme : présentation, signature et verre amical !

Venez découvrir « De la vida mía » publié aux Éditions Mercure de France.

De la vida mía est un voyage dans la vie et l’œuvre de Miquel Barceló, peintre catalan foisonnant et internationalement reconnu. Ce pourrait être le titre d’un de ses tableaux. Pour la première fois, il se raconte et construit son autoportrait à travers ses carnets, ses peintures, ses dessins, ses différents ateliers.

Miquel Barceló est un peintre, dessinateur, graveur, sculpteur et céramiste espagnol de renommée internationale associé au mouvement néo-expressionniste. Il vit et travaille en alternance à Majorque et à Paris. Il a reçu, en 2003, le prix Prince des Asturies pour les arts.

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris

