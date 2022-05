Littérature Live – Festival international de littérature de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes Villa Gillet Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

La Villa Gillet vous invite à une semaine intense de littérature, à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette année, le festival international de la Villa Gillet reçoit 50 auteurs de 22 nationalités. Avec pour nouveau centre de gravité le site de la Villa Gillet, dans le parc de la Cerisaie, sa programmation est tournée vers les rencontres en plein air et les conversations d’auteurs dans les librairies de la région. Autour des grands entretiens littéraires qui rythment la semaine, des séances de lecture pour découvrir les textes, des débats autour d’un café, des installations sonores, artistiques et webradio.

Sur inscription – 5 € / Gratuit (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux sur présentation d’un justificatif).

2022-05-16T08:00:00 2022-05-16T20:00:00;2022-05-17T08:00:00 2022-05-17T20:00:00;2022-05-18T08:00:00 2022-05-18T20:00:00;2022-05-19T08:00:00 2022-05-19T20:00:00;2022-05-20T08:00:00 2022-05-20T20:00:00;2022-05-21T08:00:00 2022-05-21T20:00:00;2022-05-22T08:00:00 2022-05-22T20:00:00

