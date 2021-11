Littérature jeunesse : rencontre avec Timothée de Fombelle Librairie Le Divan, 18 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 18 novembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Nous vous invitons à une rencontre exceptionnelle avec Timothée de Fombelle à l’occasion de la parution du tomme II de son roman “Alma : L’Enchanteuse” aux éditions Gallimard Jeunesse. Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre

Après le succès du premier tome “Alma : le vent se lève”, qui a séduit petits et plus grands, retrouvez les aventures d’Alma et Joseph, entre Londres et la Louisiane.

À propos du livre : “1787. Alma et Joseph ont rejoint Saint-Domingue sur les traces du navire La Douce Amélie et de son insaisissable trésor. Mais Alma n’a qu’un seul but : retrouver Lam, son petit frère. Dans les plantations de canne à sucre, les champs de coton de Louisiane, pami les milliers d’esclaves qui se battent pour survivre, la jeune fille poursuit sa quête tandis que Joseph traverse à nouveau l’Atlantique. On parle d’abolition à Londres. En France, le pouvoir de Versailles commence à vaciller. En se séparant, les chemins d’Alma et Joseph leur rappellent à chaque instant tout ce qui les unit.”

Pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire, et que le respect des mesures barrières est indispensable.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention Paris 75015

Date complète :

©Chloe Vollmer Lo