Paris Librairie Gallimard île de France, Paris Littérature jeunesse : Claude Halmos en signature ! Librairie Gallimard Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Littérature jeunesse : Claude Halmos en signature ! Librairie Gallimard, 17 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 17 novembre 2021

de 18h à 19h30

gratuit

La psychanalyste Claude Halmos auteure du livre “Le pyjama de la Tour Eiffel” publié aux éditions Casterman Jeunesse, viendra à la Librairie Gallimard pour dédicacer ce magnifique Album ! Entrée libre Un album drôle et farfelu mettant en scène la tour Eiffel pour ouvrir grandes les portes de l’imagination aux enfants. L’Arc de triomphe a bien été empaqueté jusqu’au 3 octobre dernier dans une œuvre temporaire de Christo et Jeanne-Claude. Et bien, c’est maintenant au tour de notre dame de fer d’être habillée ! Cette histoire illustrée par Jeanne Detallante, transmet aux enfants des petites touches de savoir-être, d’empathie, et de solidarité. À lire à partir de 4 ans. Animations -> Lecture / Rencontre Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail Paris 75007

12 : Rue du Bac (174m) 10, 12 : Sévres Babylone (392m)

Contact : Librairie Gallimard 01 45 48 24 84 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-gallimard.com/ https://www.facebook.com/librairie.gallimard/ Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèques;En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-17T18:00:00+01:00_2021-11-17T19:30:00+01:00

Serge Picard

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Librairie Gallimard Adresse 15 boulevard Raspail Ville Paris lieuville Librairie Gallimard Paris