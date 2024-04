Littérature : Jérôme de Verdière Librairie Le Divan Paris, jeudi 25 avril 2024.

Littérature : Jérôme de Verdière Voilà plus de trente ans qu’Élisabeth va tous les jours s’asseoir sur un muret, face à l’Océan. Ce qu’elle y fait ? Rien. Elle attend, figée, le retour de son mari parti au large des … Jeudi 25 avril, 19h00 Librairie Le Divan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T19:00:00+02:00 – 2024-04-25T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-25T19:00:00+02:00 – 2024-04-25T23:59:00+02:00

Voilà plus de trente ans qu’Élisabeth va tous les jours s’asseoir sur un muret, face à l’Océan. Ce qu’elle y fait ? Rien. Elle attend, figée, le retour de son mari parti au large des côtes bretonnes et jamais revenu. Sa fille Simone est désespérée de voir ainsi sa mère perdre la raison. Un face-à-face aussi dérangeant que poignant entre une mère et sa fille.

Animateur de La Revue de presse sur Paris Première, Jérôme de Verdière est aussi auteur de plusieurs pièces de théâtre. “Mauvaise Mer” est son second roman.

Venez découvrir “Mauvaise mer” aux Éditions Le Cherche midi.

Photographie © Droits réservés

Librairie Le Divan 203, rue de la Convention,PARIS Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-litterature-jerome-de-verdiere-875863109137 »}]