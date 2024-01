Littérature : Gaëlle Josse au Divan Librairie Le Divan Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’autrice Gaëlle Josse à l’occasion de la parution de son nouveau roman “À quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ?” publié aux Éditions Notabilia.

Au programme : discussion et signature.

Venez découvrir “À quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ?” publié aux Éditions Notabilia.

Avec des portraits intenses de vies ordinaires, reflets de notre

humanité et de nos vacillements, Gaëlle Josse poursuit son écoute

sensible de nos vies, au plus juste des émotions qui les traversent, et

nous livre un nouveau roman poignant.

Gaëlle Josse est

diplômée en droit, en journalisme et en psychologie clinique. Ses romans

sont traduits dans de nombreuses langues, et étudiés dans les lycées.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

Contact : +33153689068

