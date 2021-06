Littérature en jardin Libourne, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Libourne.

Littérature en jardin 2021-07-09 – 2021-07-09

Libourne Gironde

Littérature en jardin est un festival de littérature, d’art, de nature et de patrimoine. Il propose des rencontres, performances, lectures dessinée et musicales, des causeries et balades, des projections de films, des concerts.

Le vendredi 9 clin d’oeil au passage du Tour de France à Libourne avec un après-midi « En roue libre et méli-vélo » sur les quais de Libourne, suivi d’une soirée cinéma au Grand Écran à 20h15 avec le court-métrage « Bordeaux-Paris » de Manuel Senut et la projection de « Jour de fête » de Jacques Tati.

