Littérature en jardin à Saint Michel de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne, 2 juillet 2022, Saint-Michel-de-Montaigne.

Littérature en jardin à Saint Michel de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne

2022-07-02 – 2022-07-02

Saint-Michel-de-Montaigne 24230

Festival dédié au bien-être et à l’écoute, Littérature en jardin invite le public à profiter de la nature et de la douceur des premiers jours d’été, tout en découvrant des œuvres littéraires incontournables et des propositions artistiques, musicales, dansées, dessinées, cinématographiques…

Festival dédié au bien-être et à l’écoute, Littérature en jardin invite le public à profiter de la nature et de la douceur des premiers jours d’été, tout en découvrant des œuvres littéraires incontournables et des propositions artistiques, musicales, dansées, dessinées, cinématographiques…

+33 7 86 47 79 29

Festival dédié au bien-être et à l’écoute, Littérature en jardin invite le public à profiter de la nature et de la douceur des premiers jours d’été, tout en découvrant des œuvres littéraires incontournables et des propositions artistiques, musicales, dansées, dessinées, cinématographiques…

littérature en jardin

Saint-Michel-de-Montaigne

dernière mise à jour : 2022-06-03 par