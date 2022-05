Littérature en jardin 2022, 24 juin 2022 20:30, .

Littérature en jardin est un rendez-vous littéraire et artistique incontournable en Nouvelle-Aquitaine qui vous invite à profiter de la nature et de la douceur des premiers jours d’été, tout en découvrant des œuvres littéraires majeures et des propositions artistiques, musicales, dansées, dessinées, cinématographiques…

L’édition 2022 vous réserve une programmation exceptionnelle avec la venue de grands auteurs et artistes tels que Pascal Quignard, Olivier Cadiot, Liliane Giraudon, Michel Vuillermoz, Antoine Volodine, Véronique Aubouy, Alexis Jenni, Marco Martella, Nathalie Mauriac et bien d’autres encore… Nos invités viendront lire, échanger et performer dans des espaces naturels et patrimoniaux inédits les week-ends du 24-26 juin et du 2-3 juillet.

Au programme : des prestations pluridisciplinaires pour célébrer la nature et le patrimoine local, comprendre le traitement artistique de la cause environnementale, se replonger dans l’univers baroque et humaniste de l’époque de Montaigne, ou encore, rendre hommage à l’indétrônable Proust, en l’année du centenaire de sa mort.

Programme détaillé et réservations sur permanencesdelalitterature.fr