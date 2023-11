Littérature : Catherine Soullard à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 09 novembre 2023

de 18h30 à 20h00

gratuit

Nous recevons avec joie l’autrice Catherine Soullard à l’occasion de la parution de son roman « Je ne serai pas toujours là » aux Éditions Marie Romaine. Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir “Je ne serai pas toujours là” publié aux Éditions Marie Romaine. Au crépuscule de sa vie, un homme sonde le fond de son âme : souvenirs, rêves, regrets… À moins que ce ne soit une renaissance ? Qui est cette Nathalie à qui il semble si lié ? Un livre touchant par son humour et sa sensibilité. Catherine Soullard a été productrice à France Culture pendant quinze ans. Critique de cinéma, elle est autrice de nombreux livres : Bouchère (Calmann-Lévy), Vous avez Jupiter dans la poche chez l’éditeur Pierre-Guillaume de Roux, Les Asperges (Le Passage) et Johnny (Le Rocher). Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

