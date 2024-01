Littérature : Beata Umubyeyi Mairesse Librairie Le Divan Paris, vendredi 19 janvier 2024.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’autrice Beata Umubyeyi Mairesse à l’occasion de la parution de son nouveau récit « Le Convoi » aux Éditions Flammarion.

Discussion croisée avec Patrick de Saint-Exupéry, journaliste et écrivain

Au programme : présentation, signature et verre amical.

Une histoire méconnue : les convois humanitaires qui ont sauvé des vies durant le génocide des Tutsi au Rwanda

Quelques semaines avant la fin du génocide des Tutsi au Rwanda, Beata Umubyeyi Mairesse et sa mère ont eu la vie sauve grâce à un convoi humanitaire suisse. Plus de quinze ans après les faits, Beata Umubyeyi Mairesse commence une enquête acharnée pour tenter de recomposer les événements auprès des témoins encore vivants. Nourri d’archives et de témoignages, Le Convoi est un livre sobre et bouleversant sur la survie.

Beata Umubyeyi Mairesse est née au Rwanda en 1979 et arrive en France en 1994. Ses deux premiers romans ont été largement salués par la presse et les libraires.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

