Littérature algérienne : mémoires et histoire Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Littérature algérienne : mémoires et histoire Bibliothèque Aimé Césaire, 10 novembre 2022, Paris. Le jeudi 10 novembre 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Zineb Ali-Benali et Ferroudja Allouache (Université Paris 8) vous proposent un parcours à travers la littérature algérienne. Les œuvres, si elles sont inscrites dans un moment de l’histoire, sont aussi porteuses de mémoires. Au large des conflits (mais ne les ignorant pas) les écrivains peuvent donner un autre éclairage des tensions mais aussi des rêves de possibles devenirs et se faire héritiers inattendus de ceux qui les ont précédés. A travers les œuvres seront dégagées quelques-unes des lignes de fuite qui sont en résonnances ou en ruptures. Zineb Ali-Benali, Professeure émérite de Littérature française et francophone , Université Paris 8 Ferroudja Allouache, Maître de conférences en littérature française et francophone, Université Paris 8 Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 0145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Louis Benisti La rade, Louis Benisti

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris lieuville Bibliothèque Aimé Césaire Paris Departement Paris

Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Littérature algérienne : mémoires et histoire Bibliothèque Aimé Césaire 2022-11-10 was last modified: by Littérature algérienne : mémoires et histoire Bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire 10 novembre 2022 Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris

Paris Paris