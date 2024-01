Littérature : Alain Finkielkraut à la Librairie Compagnie Librairie Compagnie Paris, lundi 29 janvier 2024.

Le lundi 29 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Alain Finkielkraut à l’occasion de la parution de son nouveau roman « Pêcheur de perles » aux Éditions Gallimard.

Au programme : discussion, signature et verre convivial

Venez découvrir “Pêcheur de perles” publié aux Éditions Gallimard.

Une sélection de citations qu’Alain Finkielkraut, tel un pêcheur de perles, a amassé depuis des décennies, de Levinas et Arendt à Virginia Woolf et Thomas Mann, pour repenser le monde et l’existence.

Alain Finkielkraut, est un philosophe, écrivain, professeur, essayiste, polémiste, producteur de radio et académicien français.

Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris

Contact : b.madrid@ledivan.com

