LITTÉRATURE 19ÈME SALON DU LIVRE FEMININ Hagondange, samedi 24 février 2024.

LITTÉRATURE 19ÈME SALON DU LIVRE FEMININ Hagondange Moselle

Samedi

Le Salon du Livre Féminin Est de retour les 24 et 25 février 2024 organisé par La Ville de Hagondange en collaboration avec La Librairie Hisler et avec Le soutien du Conseil Départemental de La Moselle.

Le Salon accueillera, durant un week-end, Une soixantaine d’auteures de La région Grand Est mais aussi de toute La France.

Rencontres littéraires, lectures, dictées, animations, remise du Prix de La Ville et du Prix du Public, … Deux jours d’échanges et de partage entre Le Public et les auteures !

24 février à 14h30 Inauguration et remise Des Prix de La Ville et Prix du PublicTout public

0 EUR.

Rue Henri Hoffmann

Hagondange 57300 Moselle Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00



L’événement LITTÉRATURE 19ÈME SALON DU LIVRE FEMININ Hagondange a été mis à jour le 2024-02-01 par DESTINATION AMNEVILLE