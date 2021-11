Toulouse L'ITINÉRAIRE-BIS Haute-Garonne, Toulouse MUSICONIUM QUARTET L’ITINÉRAIRE-BIS Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

MUSICONIUM QUARTET L’ITINÉRAIRE-BIS, 27 novembre 2021 19:00, Toulouse. L’ITINÉRAIRE-BIS.

Samedi 27 novembre, 19h00 MUSICONIUM QUARTET * Musiconium, c’est un projet de série qui mêle univers post-apocalyptique, guerre de clans de musiciens, battles de guitares et danger mystique et mystérieux planant sur le monde. Rien que ça.

Venez découvrir le teaser, lors d’une soirée en présence des créateurs, accompagnée d’un concert du Musiconium Quartet. Un groupe de jazz spécialement formé pour l’occasion qui aura le bonheur de vous interpréter une suite de classiques du cinéma revus à la sauce swing. https://www.facebook.com/groups/595526908285235/ *

samedi 27 novembre – 19h00 à 21h00

* L’ITINÉRAIRE-BIS 22 rue de Périole, 31500 Toulouse Toulouse 31500 Toulouse Est Haute-Garonne Crédits :

Détails Heure : 19:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu L'ITINÉRAIRE-BIS Adresse 22 rue de Périole, 31500 Toulouse Ville Toulouse lieuville L'ITINÉRAIRE-BIS Toulouse